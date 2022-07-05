Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Во вторник, 5 июля, министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс.﻿ Об этом, ссылаясь на AFP, сообщает Новое время.

После подписания документа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о запуске процесса ратификации членства обеих стран.

Финляндии и Швеции были официально приглашены в Альянс на саммите в Мадриде 29 июня, на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и агрессивной риторики кремлевского режима в адрес коллективного Запада.