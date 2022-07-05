Генштаб: военнообязанным запрещено покидать место жительства без разрешения военкомата

Генеральный штаб ВСУ обнародовал свое решение о запрете некоторым категориям людей покидать место жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

"Норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Чтобы упорядочить учет перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время" , - говорится в сообщении. ﻿

Разрешение выдается от 30 дней до года в зависимости от категории субъекта. Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.

В Генштабе просят с пониманием относиться к регуляторным мерам, продиктованным законами Украины, условиям военного положения и ведению войны.