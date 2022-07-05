ПриватБанк ограничит расходы по картам клиентов, если при обороте 500 тысяч гривен в месяц они не смогут или откажутся документально подтвердить свои доходы, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.

"Мы будем запрашивать дополнительное подтверждение источников доходов у клиентов, которые за месяц превысили оборот в 500 000 гривен по личным картам и при этом не имеют подтверждающих документов" , - пояснили в ПриватБанке.

В таких случаях, как уточнили в банке, у клиента запросят источники происхождения средств, а также попросят актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.