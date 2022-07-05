НАПК: чиновники незаконно вывезли за границу почти $5 млн

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило факты вывоза через границу публичными служащими незаконно полученных наличных денег на сумму почти 5 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"По результатам мониторинга выявлены факты перемещения через государственную границу около 5 млн дол. США и 100 тыс. евро публичными служащими и членами их семей, не имевших законных источников получения указанных активов. Соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы" , - говорится в сообщении.

Сообщается, что органы досудебного расследования открыли три уголовных производства по статьям 368-5 (незаконное обогащение) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Как осуществляется мониторинг?

НАПК получает информацию о крупных суммах наличных, которые оказываются на границе. Далее Агентство проверяет, являются ли владельцы средств чиновниками и членами их семей.

Если подтверждается факт, что именно должностное лицо пытается вывезти незаконно полученные наличные деньги, то НАПК начинает мониторинг образа жизни.

Его цель – установить, соответствует ли уровень жизни публичного служащего имеющимся у него и членам семьи имуществу и полученным им доходам согласно декларации.

Напоминаем, что представление деклараций должностных лиц во время войны продолжается. Так, подать е-декларацию можно по ссылке.

Однако во время действия военного положения подавать декларации какого-либо вида не обязательно. Так, конечным сроком для подачи ежегодной декларации за 2021 год определено три месяца после завершения военного положения.