ГУР: Оккупанты Запорожья перевели школы на российскую программу

По данным﻿ Главного управления разведки МО Украины, в Запорожской области оккупанты привезли учителей из России и заставляют родителей отдавать детей в садики и школы с российской учебной программой.

"В Пологовском районе Запорожской области оккупационные власти принуждают граждан Украины отправлять своих детей в школы и детские сады, работающие по российской учебной программе. В них преподают учителя и воспитатели, приехавшие из РФ" , - сообщают в ведомстве.

В случае несогласия родителям угрожают забирать у них детей и отправлять в интернаты. Наказание для родителей – отправка в армию так называемой ДНР для мужчин и общественные работы для женщин.