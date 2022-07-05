Министр: Норвегия выделит Украине миллиард евро
Власти Норвегии выделят в поддержку Украины один миллиард евро. Средства будут перечислять в течение двух лет. Об этом на конференции по восстановлению Украины в Лугано во вторник, 5 июля, заявила министр международного развития Норвегии Анне Беате Твиннерейм, сообщает Корреспондент.
"Это вдобавок к 200 миллионам евро, которые мы предоставили с февраля. Наше финансирование будет использовано на гуманитарную помощь, бюджетную поддержку и усилия по восстановлению", - заявила Твиннерейм.
Она также пообещала, что Норвегия продолжит оказывать Украине значительную военную поддержку.