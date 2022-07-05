Мир начинает отказываться от природного газа - МЭА

Потребление газа в Европе в 2022 году немного сократится из-за высоких цен и сокращения поставок ресурсов из России. При этом прогноз мирового спроса на газ был сокращен более чем наполовину. Об этом говорится в квартальном отчете о газовых рынках Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает Корреспондент.

Там также считают, что рост потребления газа в ближайшие годы замедлится, поскольку потребители переходят на альтернативные варианты.

В частности, к 2025 году ожидается рост всего на 3,4%, что на 140 млрд кубометров больше, чем в 2021 году. Однако этот показатель ниже, чем скачок спроса на 175 млрд кубометров, зафиксированный в 2021 году.

В отчете МЭА объясняется, что война в Украине значительно повлияла на перспективы природного газа.