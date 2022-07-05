В Лугано приняли итоговую декларацию по восстановлению Украины после войны

В Лугано приняли итоговую декларацию Конференции по восстановлению Украины. Основным рамочным документом был признан проект Плана восстановления и развития под руководством Украины, сообщает Новое время.

По итогам конференции в швейцарском Лугано приняли итоговую декларацию, в которой главы государств и правительств, министры и высокие представители обязались поддерживать Украину на пути к восстановлению.

Основным рамочным документом, который задает направление процесса восстановления, был признан проект Плана восстановления и развития под руководством Украины.

Декларация содержит ключевые принципы, определяющие критерии и методы обновления:

Партнерство. Украина будет возглавлять процесс восстановления реализовать его вместе с международными партнерами.

Направленность на реформы.

Прозрачность, подотчетность, верховенство права.

Демократическое участие.

Привлечение многих стейкхолдеров.

Гендерное равенство и инклюзия.

Устойчивое развитие.

По словам премьера участники конференции поддержали создание координационной платформы между правительством Украины и всеми двусторонними и многосторонними партнерами, организациями и международными финансовыми организациями для подготовки и реализации Плана.