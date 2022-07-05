Посол: Азербайджан предоставил Украине помощь на 20 млн долларов

В Украину направляется очередной гуманитарный груз от Азербайджана. Всего с начала российско-украинской войны Азербайджан направил Украине 1,5 тыс. тонн гуманитарных грузов на 20 млн долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский в Facebook.

"К сбору и направление гуманитарной помощи присоединились регионы Азербайджана, которые имеют партнерские отношения со своими соответствиями в Украине" , - написал посол.

Гуманитарная помощь содержит медикаменты, продукты питания с длительным сроком хранения, а также одежду.

Помощь сначала отправляют самолетом в Варшаву, а дальше уже централизовано перенаправляют в Украину.