Суд запретил партии "Счастливая Украина" и "Коммунистическая партия Украины"

Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил политическую партию "Счастливая Украина" и "Коммунистическую партию Украины", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Восьмой апелляционный административный суд на своей странице в Facebook, движение "Честно"

5 июля коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административных дел по запрету партии "Счастливая Украина" и Компартия Украины (№826/9174/18 и № 826/9751/14 соответственно) и удовлетворила исковые требования Министерства юстиции Украины.

"Счастливая Украина" – это политический проект экс-министра доходов и сборов правительства Виктора Януковича Александра Клименко, сбежавшего в Россию. За несколько дней до решения суда партию переименовали: раньше она называлась "Успешная Украина".

"Коммунистическая партия Украины" – детище Петра Симоненко. Эту партию Окружной административный суд Киева запретил еще в декабре 2015 года, однако она продолжала существовать из-за судебной коллизии.

Теперь обе партии запрещены. Имущество, средства и другие активы партий, их областных, городских и районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

Ранее суд запретил 13 пророссийских партий.

В частности: ОПЗЖ, "Оппозиционный блок", "НАШИ", "Блок Владимира Сальдо", "Державу", "Социалистическую партию Украины", партию "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Левую оппозицию", "Партию Шария", "Прогрессивную социалистическую партию Украины", партию "Русь единая" (ранее "Партия политики Путина").