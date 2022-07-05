У Зеленского назвали потери РФ за все время полномасштабного вторжения

Российские захватчики потеряли около 115 000 своих военных, включая раненых, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Потери армии России за 132 дня войны составляют до 115 000 убитыми и ранеными. Армейские части потеряли 36 тысяч военных, а частные военные компании — до 12 тысяч. Остальные — раненые. От воинских частей, захватывающих так называемую "ЛНР", осталось 25-35% живой силы" , — рассказал Подоляк.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что война Украины с РФ может быть затяжной, однако может и быстро завершиться из-за внутренних российских процессов.