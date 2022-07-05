В Госдуме угрожают, что войска РФ в Украине не остановятся на границах "ЛДНР"

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин обвинил цивилизованный мир в "затягивании" войны в Украине. Он заявил, что поставки оружия Украине "заставят" войска РФ не остановиться на границах "ЛДНР", сообщает Деловая столица.

Видео выступления Володина в Госдуме опубликовал Telegram-канал "Дума ТВ".

"Но вы видите, мир несправедлив, и в этой части позиция президента США, глав европейских государств состоит в том, чтобы дольше война продолжалась в Украине. … Поставляют оружие с целью затянуть вооруженный конфликт. Поэтому они сами ведут все к тому, чтобы наши войска не останавливались в рамках "ЛНР" и "ДНР" , — заявил спикер нижней палаты российского парламента.

Кроме того, Володин назвал Украину "террористическим государством", а ее президента Владимира Зеленского — "главой преступного режима". По этой причине, заявил глава Госдумы, РФ будет делать все необходимое для успешного завершения так называемой "спецоперации".

Володин пообещал обеспечить российских солдат всем необходимым и решить вопросы, связанные с укреплением ВПК.

Напомним, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, с начала полномасштабного вторжения в феврале этого года российские захватчики уже потеряли в Украине около 115 000 своих военных, включая раненых.