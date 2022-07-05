Джонсон — Зеленскому: Украина скоро получит британские САУ и боеприпасы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что Украина способна вернуть территории, которые были захвачены российскими войсками, сообщает Новое время.

Об этом Джонсон сказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора, сообщила спикер британского парламента в комментарии СNN.

"Премьер-министр сказал, что мир на стороне Украине, и он верит, что вооруженные силы президента Зеленского могут восстановить контроль над территориями, которые недавно были захвачены войсками Путина" , — уточнила спикер.

Джонсон также проинформировал Зеленского о последней военной технике Британии, которая будет передана Украине. Спикер отметила, что военная помощь будет включать 10 самоходных артиллерийских установок и боеприпасы, которые прибудут в ближайшие дни и недели.

Зеленский в Twitter поблагодарил Джонсона за выделение еще 100 млн фунтов стерлингов помощи по безопасности.

"Поблагодарил за неизменную поддержку Украины — недавнее решение предоставить £1 млрд помощи и сегодняшнее — относительно £100 млн" , — пишет Зеленский.

Он также обсудил с Джонсоном продовольственную безопасность в мире и гарантии безопасности для Украины.