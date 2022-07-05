ОК "Юг": защитники сбили над Одесчиной три ракеты захватчиков

Силы противовоздушной обороны в небе над Одесчиной сбили 3 ракеты оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила мэрия Одессы со ссылкой на ОК "Юг".

Захватчики ударили с самолетов ракетами "Х-59" по портовой инфраструктуре Очакова и Черноморской Одесщины. Все ракеты были уничтожены над морем.

1 июля в результате ракетных обстрелов пгт Сергеевка Одесской области в ночь на пятницу был поврежден детский реабилитационный центр, принадлежащий Молдове, один из его сотрудников погиб.