Разведка: оккупанты готовят мобилизацию украинцев на захваченных территориях Юга

Российские оккупанты продолжают мобилизацию на оккупированных территориях Украины и намерены расширить ее географию, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Сил специальных операций " Сопротивление ".

"По нашим данным, враг начал подготовку к призыву в Бердянске, где руководителям ОСМД дали распоряжение подать списки жильцов домов призывного возраста.

Нелишне напомнить, что условием для мобилизации является российский паспорт, выдачей которого россияне занимаются на оккупированных территориях.

Также заметим, что россияне снова нарастили темпы мобилизации на оккупированной Луганщине, в частности, в армию забрали всех мужчин из луганского мясокомбината и "луганской государственной академии культуры" , — говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму отмечены признаки подготовки к общей мобилизации.