Европарламент одобрил переход Хорватии на евро с 2023 года

Европарламент поддержал положительное заключение о готовности Хорватии войти в еврозону с 1 января 2023 года, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в коммюнике, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

539 голосами "за", 45 - "против" и 48 - "воздержались" европарламентарии одобрили отчет, в котором говорится, что Хорватия отвечает всем необходимым критериям для перехода на евро с 1 января 2023 года.

В то же время парламентарии отметили, что ожидают мер со стороны хорватского правительства по конвергентности цен, чтобы введение евро не привело к искусственному росту цен.

Напомним, в середине июня группа министров финансов еврозоны рекомендовала принять Хорватию в качестве 20-го члена еврозоны.

После этого на июньском саммите "зеленый свет" для введения евро в Хорватии дали лидеры ЕС.