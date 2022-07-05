Нафтогаз: энергорегулятор утвердил план развития газохранилищ до 2031 года

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ), утвердила план развития газохранилищ на 2022-2031 годы. Общий объем финансирования 10-летней программы составляет 14,4 млрд. грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в "Нафтогазе".

Отмечается, что средства будут инвестировать по нескольким основным направлениям:

в строительство новых объектов инфраструктуры ПХГ – 8,2 млрд грнв реконструкцию технологического оборудования подземных газохранилищ – 4,9 млрд грн

на ряд капитальных затрат, необходимых для полноценного функционирования газохранилищ: закупку специальных транспортных средств, машин и механизмов, приобретение приборов, производственного и телекоммуникационного оборудования и т.д.