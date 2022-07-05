Нафтогаз: энергорегулятор утвердил план развития газохранилищ до 2031 года
Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ), утвердила план развития газохранилищ на 2022-2031 годы. Общий объем финансирования 10-летней программы составляет 14,4 млрд. грн, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщили в "Нафтогазе".
Отмечается, что средства будут инвестировать по нескольким основным направлениям:
- в строительство новых объектов инфраструктуры ПХГ – 8,2 млрд грнв реконструкцию технологического оборудования подземных газохранилищ – 4,9 млрд грн
- на ряд капитальных затрат, необходимых для полноценного функционирования газохранилищ: закупку специальных транспортных средств, машин и механизмов, приобретение приборов, производственного и телекоммуникационного оборудования и т.д.
"Такой подход к распределению инвестиций обеспечит развитие сети украинских ПХГ, гарантирует ее бесперебойную работу при закачке, хранении и отборе газа, выполнении всех обязательств перед заказчиками услуг и, что важно, безопасном прохождении отопительных сезонов в предстоящие годы", - заявили в Нафтогазе.