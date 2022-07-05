ОВА: в Одесской области пляжи во время летнего сезона открывать не будут

В Одесской области из-за войны России против Украины решили не открывать пляжи во время летнего сезона. Среди причин — скопление людей, по которым могут ударить оккупанты, сообщает Новое время.

Такое решение приняли Одесская ОВА и горсовет Одессы, сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Марченко отметил, что война еще продолжается, поэтому украины должны быть в безопасности.

"Следует помнить, что война все еще продолжается, а оккупанты наносят ракетные удары по области, убивая мирных жителей. И большие скопления людей в любом месте потенциально очень опасны" , — подчеркнул Марченко.

Он также напомнил, что из-за несоблюдения мер безопасности и игнорирования требований администрации люди на пляжах погибают от вражеских мин, которые выбросило на берег. Марченко призвал людей с пониманием отнестись к решению не открывать пляжи.