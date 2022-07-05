Мэр: в Николаеве сокращается продолжительность комендантского часа

С 5 июля 2022 года в Николаеве будет сокращена продолжительность комендантского часа, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram мэра Александра Сенкевича.

"С сегодняшнего дня комендантский час в Николаеве продлится с 23:00 до 06:00" , - подчеркнул он.

До этого комендантский час в городе действовал с 22:00 до 06:00.

Что запрещено во время комендантского часа

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах, передвигаться на транспорте или пешком. При этом для обладателей специальных пропусков установленного образца и удостоверения личности есть исключения.

Кроме того, разрешается покидать дом, чтобы пройти в укрытие во время воздушной тревоги.

Напомним, ранее министр внутренних дел Денис Монастырский объяснил, что передвижение людей во время комендантского часа ограничивается в целях противодействия ДРГ, безопасности перевозки чувствительных грузов и безопасности на улицах.