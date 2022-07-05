Канада первой ратифицировала присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Канада во вторник, 5 июля, первой из стран — членов НАТО ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Альянсу, сообщает Новое время.

Об этом сказано в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо, опубликованном на его сайте.

Трюдо подчеркнул, что Канада твердо поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, полностью уверена в их способности быстро и эффективно интегрироваться в Альянс и внести свой вклад в его коллективную оборону.

Канадский премьер также призвал других членов НАТО быстро завершить процессы ратификации, чтобы «ограничить возможности вмешательства со стороны противников».

"Как одна из основателей НАТО, Канада остается сторонником политики открытых дверей НАТО в отношении любой европейской страны, которая способна выполнить обязательства членства, такие как защита демократии и вклад в коллективную оборону Североатлантического альянса" , — добавил Трюдо.

5 июля министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении стран в Североатлантический альянс. Теперь протоколы должны ратифицировать все 30 стран НАТО.