Мэр: российские войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области
Российские войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области, сообщает Новое время.
Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.
"Будьте осторожны. Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали впоследствии от областной военной администрации", — сообщил он в Telegram.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в области зафиксировано три прилета.
"По состоянию на 20.30 имею информацию о 3 прилетах ракет в Хмельницком районе", — написал он в Telegram.
Ранее спикер Минобороны Александр Мотузянык заявлял, что страна-агрессор Россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины. По его словам, таким образом, РФ хочет сломать дух и разрушить единство украинцев.