Мэр: российские войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области

Российские войска нанесли ракетный удар по Хмельницкой области, сообщает Новое время.

Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

"Будьте осторожны. Есть прилеты в Хмельницком районе. Детали впоследствии от областной военной администрации" , — сообщил он в Telegram.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в области зафиксировано три прилета.

"По состоянию на 20.30 имею информацию о 3 прилетах ракет в Хмельницком районе" , — написал он в Telegram.

Ранее спикер Минобороны Александр Мотузянык заявлял, что страна-агрессор Россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины. По его словам, таким образом, РФ хочет сломать дух и разрушить единство украинцев.