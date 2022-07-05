Зеленский требует разъяснения от Генштаба по военнообязанным

Президент Владимир Зеленский требует разъяснения от Генерального штаба о порядке получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение главы государства 5 июля.

"Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали по решению об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов… Прошу Генеральный штаб в дальнейшем не принимать без меня подобных решений".

Что предшествовало: Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что призывники и военнообязанные, которые планируют выезд за пределы своих районов и областей, в военное время должны получать разрешения в территориальных центрах комплектования.

Позднее представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины Александр Хлысь отметил, что для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, в пределах области или столицы и области – этого не нужно.