Заместитель генсека: НАТО не планирует размещать военные базы в Швеции и Финляндии

В планах Североатлантического альянса нет усиления военного присутствия в Швеции и Финляндии после того, как они станут членами НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом в интервью AFP во вторник заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане.

"Мы не планируем дополнительного присутствия в этих двух странах, у них сильные национальные силы. У них есть возможности сами себя защищать" , – сказал Джоане.

Он добавил, что Альянс пока не планирует размещать базы в Швеции и Финляндии, поскольку эти страны "крайне зрелые в военном и стратегическом плане".

Россия не раз говорила, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО означает возможность расположения военных баз в этих странах, на что Москва должна будет реагировать соответствующим образом.

Напомним, Финляндия и Швеция вместе подали исторические заявки на вступление в НАТО 18 мая – после трех месяцев войны России против Украины.

Для Финляндии этот шаг завершил многие десятилетия, а для Швеции – около 200 лет нейтралитета. Принятие обеих стран в Альянс уже на саммите в Мадриде до последнего было под вопросом из-за вето Турции.