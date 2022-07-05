Polskie Radio: в Беларуси уничтожили могилы польских солдат времен Второй мировой войны

В селе Микулишки Гродненской области Беларуси уничтожили кладбище, где похоронены погибшие в 1944 году солдаты польской Армии Краевой. Министерство иностранных дел Польши осудило снос могил, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Портал польского общества Głos znad Niemna сообщил, что из 22 крестов, установленных на мемориале, не осталось ни одного.

"Уничтожение кладбища польской Армии Краевой в Микулишках в Беларуси является беспрецедентным актом зверства и непонятным вызовом взаимным обязательствам Польши и Беларуси по защите памятных мест; мы призываем белорусские власти прекратить такую ​​практику" , — заявили в польском МИД.

В министерстве добавили, что Польша осуждает все акты надругательства над памятью воинов.

Относительно сноса захоронения высказался также депутат Сейма Польши Роберт Тишкевич.