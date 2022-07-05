Скандал в правительстве Джонсона: два министра ушли в отставку

Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид во вторник, 5 июля, практически одновременно подали в отставку на фоне нового скандала в британском правительстве, сообщает Новое время.

Сунак в своем заявлении сказал, что общественность ожидает от правительства компетентности и серьезной работы, «за эти стандарты стоит бороться», и поэтому он подает в отставку. Джавид заявил, что правительство «не действует в национальных интересах» и что британский премьер-министр Борис Джонсон утратил его доверие.

На прошлой неделе Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других людей в неловкое положение».

Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.

Незадолго до отставки двух министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.

Пресс-секретарь британского премьера подтвердил, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году, сообщает The Guardian. Несмотря на это, Пинчер был снова назначен на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе, пишет Sky News. До этого на Даунинг-стрит говорили, что премьеру не было известно о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.

6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна.