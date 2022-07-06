Госдеп: Возможны ли переговоры Блинкена и Лаврова на встрече G20

По словам представителя Госдепа Неда Прайса, госсекретарь Энтони Блинкен не планирует отдельных переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым на встрече министров иностранных дел G20, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Встреча глав МИД стран G20 пройдет на этой неделе на индонезийском Бали.

Прайс добавил, что он ожидает, что страны "Большой двадцатки" выпустят заявление с осуждением российского вторжения в Украину.

В Госдепартаменте заявили, что Блинкен на встрече с коллегами по G20 "укрепит нашу приверженность работе с международными партнерами для решения глобальных проблем, включая отсутствие продовольственной и энергетической безопасности и угрозу международному порядку, которую представляет продолжающаяся война России против Украины".

Блинкен должен отправиться в Азию в среду, поездка продлится до понедельника.

Министры иностранных дел 20 крупнейших экономик мира встретятся на индонезийском острове Бали в пятницу перед саммитом лидеров G20, который пройдет в ноябре также в Индонезии.

Блинкен и Лавров не встречались с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину.