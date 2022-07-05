Более 30 стран требуют изолировать Россию и Беларусь от международного спорта

Более 30 стран, в том числе Австралия, Великобритания, Канада, США, Япония, а также большинство государств ЕС выступили за ужесточение спортивных санкций в отношении России и Беларуси, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Так, инициаторы призвали приостановить членство национальных органов управления спортом России и Беларуси в международных спортивных федерациях, отстранить от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях лиц, тесно связанных с российскими и белорусскими властями, а также изучить возможность приостановки трансляции спортивных соревнований для России и Беларуси.

Кроме того, атлетам из РФ и Беларуси, допущенным к участию в международных соревнованиях, следует выступать строго в нейтральном статусе, а использование российских и белорусских флагов, гербов и гимнов необходимо запретить, говорится в совместном заявлении.