Боррель: Зависимость РФ от технологий Запада больше, чем от технологий Китая

Зависимость Российской Федерации от технологий стран Европы и США в шесть раз больше, чем от технологий Китая, в связи с чем альтернативная китайская продукция не может покрыть потребности российской экономики в условиях введенных санкций, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Yomiuri.

По его словам, Китай сейчас предлагает России ограниченный объем альтернативной продукции, в том числе высокотехнологичные товары.