Боррель: Зависимость РФ от технологий Запада больше, чем от технологий Китая
Зависимость Российской Федерации от технологий стран Европы и США в шесть раз больше, чем от технологий Китая, в связи с чем альтернативная китайская продукция не может покрыть потребности российской экономики в условиях введенных санкций, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Yomiuri.
По его словам, Китай сейчас предлагает России ограниченный объем альтернативной продукции, в том числе высокотехнологичные товары.
"Россия экспортирует много сырья, но вынуждена импортировать много продукции с высокой добавленной стоимостью, которую она не производит у себя. Что касается передовых технологий, то Россия на 45% зависит от Европы и на 21% - от США. Для Китая этот показатель составляет всего 11%", - рассказал Боррель.