Генштаб: РФ удерживает в море четыре носителя высокоточного оружия
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился подробностями с фронта на 133-и сутки противостояния российскому полномасштабному вторжению, сообщает Деловая столица.
Так, на Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаки формирования наступательных группировок противника на территории Беларуси не выявлены.
На Северском направлении агрессор обстреливал позиции украинских войск в районах населенных пунктов Железный Мост, Шалыгино и Эсмань. Совершенствует инженерное оборудование передовых позиций в приграничных районах.
В Харьковском направлении враг ведет оборонительные действия. Зафиксированы обстрелы из вертолетов, танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сосновка, Слатино, Малая Даниловка, Черкасские Тишки, Веселое, Кутузовка, Мосьпаново, Гусаровка, Чепиль и Новая Николаевка.
В Генштабе добавили, что российские оккупанты дистанционно минировали местность недалеко от Шестакового и Победы.
В Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краснополья и Богородичного.
Украинские защитники отбили вражеский штурм и отбросили оккупантов назад в районе населенного пункта Долина. Противник ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, бои продолжаются.
На Краматорском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Северска и Григорьевки. Украинские воины нанесли врагу значительные потери во время его попытки наступления в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка и Григоровка, оккупанты отошли.
На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции украинских войск из артиллерии разных калибров вблизи Берестового, Белогоровки, Майского, Шумов и Нью-Йорка.
Россияне нанесли авиаудар в районе Углегорской ТЭС, при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в районе населенного пункта Новолуганское, успеха не имели, отошли.
Украинские воины остановили вражеское наступление в районе Спорного и отбили атаку недалеко от Вершины. Нанесли оккупантам урон и отбросили назад. Противник пытается провести перегруппировку.
Захватчики наступают в районе Луганского, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг наносил авиационные удары недалеко от Авдеевки.
На Южнобужском направлении вражеская артиллерия вела обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Николаевка, Тополино, Кобзарцы, Благодатное, Шевченково, Лупарево. Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по объектам в Николаевской области.
В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины удерживает в море четыре носителя высокоточного оружия.
"Попытку наступления захватчиков в направлении Лозового украинские воины жестко подавили. Враг продолжает меры по восполнению потерь", — добавили в Генштабе.