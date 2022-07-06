Британская разведка: Славянск станет следующим ключевым сражением за Донбасс

Россия перебросила на изюмское направление большую часть оставшихся в наличии частей Восточной и Западной групп войск и продолжает наступление на Славянск, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

Сообщается, что за последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 км по главной дороге E40 от Изюма, столкнувшись с чрезвычайно решительным сопротивлением украинцев.

Российские силы из Восточной и Западной групп войск сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от города Славянск.