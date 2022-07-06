ОГП: 346 детей погибли из-за войны в Украине

Офис генпрокурора сообщает﻿, что по состоянию на утро 6 июля по меньшей мере 991 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России.

"По официальной информации ювенальных прокуроров, 346 детей погибли и более 645 ранены.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях" , - сообщает ведомство.

Больше всего детей пострадали в Донецкой (346), Харьковской (186), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (61), Николаевской (53), Херсонской (52) и Запорожской (31) областях.

В частности, стало известно о смерти 4-летней девочки, тяжело раненной 3 июля в результате обстрелов оккупантами г. Бахмут Донецкой области.

5 июля российские войска обстреляли пгт Печенеги Чугуевского района Харьковской области. Ранение получил 2-летний мальчик.