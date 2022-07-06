Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 6.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 36 500 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1600 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3789 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 812 (+6) ед,
- РСЗО - 247 (+0) ед,
- средств ПВО - 107 (+2) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 187 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4),
- крылатых ракет - 153 (+9),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2648 (+14) ед,
- специальной техники – 65 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.
Данные уточняются.