Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 6.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 36 500 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1600 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3789 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 812 (+6) ед,
  • РСЗО - 247 (+0) ед,
  • средств ПВО - 107 (+2) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 187 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4),
  • крылатых ракет - 153 (+9),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2648 (+14) ед,
  • специальной техники – 65 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

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