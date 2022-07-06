Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 6.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 36 500 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1600 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3789 (+17) ед,

артиллерийских систем – 812 (+6) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средств ПВО - 107 (+2) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4),

крылатых ракет - 153 (+9),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2648 (+14) ед,

специальной техники – 65 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.



Данные уточняются.