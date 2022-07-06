Глава МИД: Венгрия хотела бы, но не может отказаться от нефти из РФ

Венгрия в ближайшие несколько лет не сможет найти замену нефти и газу из России.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN, сообщает Экономическая правда.

"Вопрос в том, можем ли мы заменить российские газ и нефть для работы в стране. В настоящий момент наш ответ - нет. Не потому, что мы не хотим, а потому, что это физически невозможно" , - сказал Сийярто.

По его словам, именно поэтому Венгрия попросила об исключении страны из нефтяного эмбарго ЕС.

"На нас приходится очень маленькая часть российских поставок в Европу. Энергетические поставки – это физический вопрос, не философский. Почему мы просили об исключениях из нефтяного эмбарго? Потому что, если его не будет, страна физически не сможет получать достаточного количества нефти" , - сказал министр.

Как известно, Венгрия добилась того, что эмбарго не коснется поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

По данным СМИ, Европейский Союз начал работу над следующим, седьмым пакетом санкций, в рамках которого, в частности, может быть введено эмбарго на импорт золота из России.