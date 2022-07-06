ОВА: оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову

Ночью оккупанты нанесли ракетные удары с территории РФ по Новобаварскому, Киевскому, Основянскому районам Харькова. Также войска РФ обстреливали Харьковскую область, пострадал ребенок. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Около 1 часа. войска РФ нанесли удар в Основянском районе, попали по открытой территории. В Новобаварском - в административное здание, разрушена часть помещения.

В Киевском районе из-за ракетного удара фактически уничтожено помещение высшего учебного заведения (на фото).

По области в течение суток оккупанты обстреливали Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховский районы. Горели жилые дома, открытые территории, поле с пшеницей.

За сутки по области пострадали 3 человека: 2 – Чугуевский район, среди них – ребенок возрастом 1 год и 11 месяцев и мужчина 64 лет, без госпитализации. Мужчина 50 лет госпитализирован из Гусаровки.