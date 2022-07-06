Сийярто объяснил, почему Венгрия не поставляет оружие Украине

Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров, проживающих на Закарпатье.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN, сообщает Украинская правда.

"150 тысяч венгров живут в западной части Украины. Очевидно, что в случае отправки нами оружия эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны учитывать безопасность Венгрии и венгров" , – сказал Сийярто.

Министр заявил, что после этого решение венгерско-украинская часть границы является самым безопасным вариантом пересечения.

"Поэтому Международный Красный крест осуществляет свою логистику из Венгрии" , – сказал он.

Сийярто также заявил, что Венгрия столкнулась с самой большой гуманитарной нагрузкой в ​​истории страны.