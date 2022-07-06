ВСУ: Воздушные силы сбили две ракеты "Калибр" на Николаевщине

Воздушное командование "Юг" сообщило﻿, что ночью 6 июля воздушные силы сбили две ракеты "Калибр", которыми российские оккупанты атаковали Николаевскую область.

"6 июля около 3:20 воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" уничтожили две российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которыми враг пытался атаковать Николаевщину" , - говориться в сообщении.

Сообщается, что ракеты были выпущены с российской подлодки в акватории Черного моря.