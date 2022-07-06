IT-услуги составили почти половину всего объема экспорта услуг из Украины

В настоящее время экспорт IT-услуг составляет почти половину всего объема украинского экспорта услуг — около 46%. В 2021 году этот показатель составлял 37%. Об этом говорится в исследовании Опендатабот, сообщает Новое время.

Отмечается, что IT-услуги оказались единственной категорией, экспорт которой вырос в текущем году по сравнению с 2021 — на 27% (январь-май 2022 года).

В период с января по май 2022 года весь экспорт услуг остался на уровне соответствующего периода прошлого года — $6,8 млрд. В то же время экспорт товаров упал на 20% - с $22,5 млрд до $17,9 млрд.﻿

Инфографика: Опендатабот

Падение зафиксировано в основных категориях, таких как черные металлы — 38%, продовольствие — 6%.

Как подметили в Опендатабот, география экспорта товаров тоже изменилась. Так, еще год назад доли Европы и Азии в общем объеме были почти одинаковыми — 38% и 40% соответственно. В 2022 году доля Европы выросла вдвое — до 78% (с $2651 млн до $2080 млн).

За период январь-май 2022 года экспорт в Европу вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время экспорт в Азию сократился на 86%, в Америку на 67%, в Африку на 84%, в страны СНГ — на 74%.