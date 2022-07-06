Еще один британский министр подал в отставку

Министр по делам детей и семьи Великобритании Уилл Куинс подал в отставку, заявив, что у него "не было выбора". ﻿Об этом, со ссылкой на сообщение министра в Twitter, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"С большой грустью и сожалением, сегодня утром я подал премьер-министру прошение об отставке. Я желаю своему преемнику всего хорошего - это лучшая работа в правительстве" , - заявил министр.

Отметим, что на прошлой неделе в Британии разгорелся скандал, когда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов "Карлтон" на Пикадилли. После политик подал в отставку.

Напомним, накануне ушли в отставку министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

В начале июня Джонсон заручился доверием британского парламента, голосование проходило на фоне давних скандалов по поводу вечеринок на Даунинг-стрит во время COVID-ограничений.