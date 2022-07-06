НБУ: Как разворачиваются экономические события в Украине и мире

НБУ подготовил макроэкономический и монетарный обзор﻿ с анализом последних тенденций экономических событий в Украине и мире.

Ключевые показатели:

Инфляция ускоряется во всем мире и Украина - не исключение. По оценкам НБУ на основе вебскрепинга (анализ цен в онлайн-супермаркетах), потребительская инфляция в нашей стране в июне выросла до 20,1%.

Причины в первую очередь связаны с войной: это нарушение производственных и логистических путей, разрушения мощностей и инфраструктуры, оккупация территорий. На цены в Украине также влияет высокая стоимость энергоносителей.

В то же время благодаря постепенному насыщению рынка цены на горючее стабилизировались, хотя и на высоком уровне. По оценкам экспертов, дефицит горючего закончится ближе до осени, когда будут подписаны долгосрочные контракты с иностранными поставщиками. Фиксация обменного курса гривни к доллару и мораторий на повышение тарифов на тепло и газ дают возможность сдерживать инфляционную динамику в Украине.

Возобновление экономической активности продолжается. Население и бизнес адаптируются к новым условиям, налаживаются производственные процессы. Это дает толчок для возобновления экономической активности в большинстве секторов экономики.

В то же время этот процесс сдерживают логистические сложности и физические разрушением мощностей из-за военных действий. Предложение на рынке труда в дальнейшем значительно преобладает спрос. Население все более активное ищет работу, однако спрос на рабочую силу остается слабым. Это давит в сторону снижения зарплат.

Дефицит государственного бюджета расширяется. Увеличение расходов и сокращение доходов обусловило расширение дефицита государственного бюджета в июне. Его финансирование происходило преимущественно за счет международной финансовой помощи и монетизации со стороны НБУ.