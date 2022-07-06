Данилов: Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт

Уже около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. Об этом 6 июля написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Он также отметил, что Украина осуществляет перевооружение по стандартам НАТО.

"За 4 месяца вместо демилитаризации произошла максимальная милитаризация. Украина ударными темпами осуществляет перевооружение по стандартам НАТО. Происходит постоянное накопление и насыщение сил обороны западным оружием и технологиями" , - написал он.