Гайдай: РФ почти полностью захватила Луганщину

Гайдай: РФ почти полностью захватила Луганщину
Фото: Facebook

Почти вся территория Луганской области захвачена российскими войсками, однако в двух населенных пунктах до сих пор продолжаются бои. Об этом на брифинге 6 июля сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает Корреспондент.

"Луганщина до сих пор борется... В двух населенных пунктах идут бои и пока что нельзя сказать, что враг на 100% вышел на административные границы области", - уточнил губернатор.

Он подчеркнул, что российская армия ведет постоянные обстрелы и бросает множество людей и военной техники для завершения оккупации Луганской области. При этом враг не обращает внимание на огромные потери.

"Они вообще не считают погибших", - отметил Гайдай и добавил, что в будущем это сыграет на руку ВСУ и замедлит продвижение противника.

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