Гайдай: РФ почти полностью захватила Луганщину

Почти вся территория Луганской области захвачена российскими войсками, однако в двух населенных пунктах до сих пор продолжаются бои. Об этом на брифинге 6 июля сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает Корреспондент.

"Луганщина до сих пор борется... В двух населенных пунктах идут бои и пока что нельзя сказать, что враг на 100% вышел на административные границы области" , - уточнил губернатор.

Он подчеркнул, что российская армия ведет постоянные обстрелы и бросает множество людей и военной техники для завершения оккупации Луганской области. При этом враг не обращает внимание на огромные потери.