Новинский отказался от мандата нардепа

Бизнесмен и политик Вадим Новинский в связи с войной и оккупацией Мариуполя заявил﻿ о своём решении сложить полномочия народного депутата Украины.

"В 2019 году мне было оказано доверие избирателями города Мариуполя, интересы которых я представлял в Верховной Раде Украины на протяжении 3 лет.

Это было плодотворное время совместной работы. Вместе с городскими властями города Мариуполя мы реализовали много проектов, которые требовали законодательной поддержки и слаженного взаимодействия с правительством.

И у нас это получилось. Мариуполь стал одним из центров роста в Украине, примером самоуправления, и городом с высоким уровнем жизни. Это был настоящий образец того, каким мог бы стать весь мирный Донбасс. Если бы не война…

Многое из того, что было сделано, уничтожено войной. Значительная часть моих избирателей вынужденно покинули родной город".

Новинский заявил, что на протяжении всего этого времени он занимался и продолжает заниматься проблемами граждан, пострадавших от боевых действий, – и не только мариупольцев.