Ермак: "Роснефть" остановила проект разработки нефтяного месторождения в Арктике

Крупнейший проект России по разработке нефти, который инвесторы оценили в 70 млрд евро, остановился из-за наложенных Западом санкций. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в Telegram.

"Большой проект разработки нефти в Арктике "Восток Ойл" российской "Роснефти" остановился из-за санкций. К концу десятилетия там планировалось добывать 2% нефти в мире" , - говорится в сообщении Ермака.

По прогнозам, запустить его не выйдет до 2029 года, хотя запуск планировался в 2024-м, добавил Ермак.