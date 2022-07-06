Ермак: "Роснефть" остановила проект разработки нефтяного месторождения в Арктике
Крупнейший проект России по разработке нефти, который инвесторы оценили в 70 млрд евро, остановился из-за наложенных Западом санкций. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в Telegram.
"Большой проект разработки нефти в Арктике "Восток Ойл" российской "Роснефти" остановился из-за санкций. К концу десятилетия там планировалось добывать 2% нефти в мире", - говорится в сообщении Ермака.
По прогнозам, запустить его не выйдет до 2029 года, хотя запуск планировался в 2024-м, добавил Ермак.
"Газовое эмбарго - это главная вещь, которая должна быть в седьмом санкционном пакете ЕС. Также необходимо ограничить весь импорт нефти", - отметил он.