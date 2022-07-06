ЕС готовит экстренный план на случай отключения российского газа
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит экстренный план на случай, если Россия полностью отключит газ для европейских стран. Документ могут представить уже в этом месяце, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
По ее словам, 12 стран ЕС уже пострадали от действий России, сокращения или полного прекращения поставок газа.
"Нам также необходимо сейчас готовиться к дальнейшему прекращению поставок газа и даже к полному прекращению поставок российского газа", - заявила фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии сказала, что Кремль использует энергоресурсы как оружие против Европы. Поэтому ЕС работает над планом действий в чрезвычайных ситуациях.
"Нужно сделать так, чтобы в случае полного срыва газ поступал туда, где он нужнее всего. Мы должны обеспечить европейскую солидарность", - добавила политик.
Напомним, в июне российская сторона почти вдвое снизила объемы поставок газа, при этом в Евросоюзе не верят заявлениям о том, что это якобы вызвано техническими причинами.