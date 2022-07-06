ГТС Украины: эта зима ожидается самой сложной за всю историю

Следующая зима будет сложной, однако правительство принимает соответствующие решения и уже сейчас готовится к отопительному сезону. Об этом на брифинге сообщил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, сообщает УНН.

«Правительство приняло решение, что Нафтогаз должен создать запас газа в подземке на следующую зиму в объеме 19 млрд кубических метров. Сейчас там чуть больше 11 млрд кубических метров. Ситуация сложная, но Кабмин усердно занимается вопросом подготовки к зиме. Это касается и запасов угля, и подготовки электростанций.

Ожидается, что эта зима станет самой сложной за всю историю, поскольку страна находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Однако, если не будет повреждений инфраструктуры, 19 млрд кубических метров газа в подземке будет достаточно, чтобы пережить зиму» , – отметил Макогон.

Он также добавил, что в настоящее время Украина создает мощности для импорта газа из Венгрии, Польши и Словакии. Сейчас импорт увеличился почти в два раза, с 20 млн до 54 млн кубометров в сутки.