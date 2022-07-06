В Киеве состоялась встреча духовенства ПЦУ и УПЦ

Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что представители Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Московского патриархата провели встречу для преодоления раскола, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Встреча прошла 5 июля в Софии Киевской. Министр называет ее "исторической" и уверяет, что "лед тронулся".

По словам Ткаченко, украинское духовенство должно преодолеть конфликты и разделение. Он считает, что переговоры ПЦУ и УПЦ - это "начало нового, мудрого, сильного пути наших церквей ради свободного и мирного будущего Украины".

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Напомним, в конце мая УПЦ Московского патриархата объявила о самостоятельности и независимости от РПЦ.