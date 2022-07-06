ВСУ: оккупанты пытались нанести удар по острову Змеиный

Российские оккупанты пытались ударить по острову Змеиный и вели разведку, чтобы помешать установке украинского флага, сообщает Новое время.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Они пытались провести авиационную разведку, пытались и удары нанести. Но увидев угрозу того, как может быть применено наше оружие с приближением их самолетов, они свои намерения откорректировали, и пока держатся подальше» , — сказала она.

По словам Гуменюк, флаг Украины находится на острове и «ждет своего часа».

«То, что он там есть, информационное сообщение об этом, конечно, смутило наших врагов» , — добавила она.

4 июля в оперативном командовании Юг сообщили, что операция по освобождению Змеиного завершена. Территория возвращена под юрисдикцию Украины.