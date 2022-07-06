ВСУ опровергли фейк об уничтожении РСЗО "HIMARS"

ВСУ опровергли фейк об уничтожении РСЗО "HIMARS"
Фото: Facebook

В пресс-службе группировки Объединенных сил опровергли﻿ фейк российской пропаганды об уничтожении оккупантами реактивных систем "HIMARS".

"Российские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы "HIMARS".
Подчеркиваем, что данное сообщение не соответствует действительности и является ни чем иным, как фейком.
Реактивные системы "HIMARS", предоставленные американскими партнерами постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важным пунктам противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечения оккупационных войск.
Доверяйте только проверенным источникам и верьте в ВСУ".

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