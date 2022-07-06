Залужный: решение об ограничении передвижения военнообязанных отменено

Генеральный штаб ВСУ решил отменить решение о порядке выдачи разрешений на выезд за пределы области военнообязанным. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

На заседании в Генштабе рассматривался вопрос о Порядке предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время.

Этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины, добавил Залужный. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой "многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства".

"Поэтому Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку.﻿

Обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения. Имеющаяся законодательная база не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов" , - написал он.

Напомним, вчера, 5 июля, Генштаб опубликовал сообщение об ограничении на право военнообязанных граждан покидать место жительства без разрешения военкомата. Закон о военной службе предусматривает на военное время запрет призывникам, военнообязанным и резервистам покидать место жительства без согласования с руководителем местного центра комплектования и социальной поддержки. Сообщалось, что такое разрешение выдают на период от 30 дней до года.