НПУ: вертолет и самолет Медведчука передали для нужд ВСУ

Вертолет и самолет, принадлежащий семье Медведчука, передали для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"В рамках уголовного производства, расследуемых по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, оперативники Департамента и следователи Главного следственного управления Нацполиции изъяли вертолет и самолет, которыми пользовалась семья Виктора Медведчука" , - говорится в сообщении.

Ранее был наложен арест на базу отдыха - комплекс "Медвежья дубрава" и другие активы, конечным бенефициаром которых является супруга народного депутата Украины Оксана Марченко.